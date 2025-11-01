Változékony, de enyhe hétvégére számíthatunk – íme a részletek

Itt a mindenszentek ünnepe és a halottak napja, mi pedig megnéztük, milyen idő lesz hétvégén Tatabányán. A koponyeg.hu előrejelzése szerint az időjárás mindenszentekkor, azaz szombaton legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot. Vasárnap a ködös reggelt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak az esti órákban érkezhet. A maximumok 15 és 21 fok között alakulnak.

Azt is megnéztük, milyen idő lesz hétvégén Tatabányán

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A HungaroMet prognózisa szerint szombaton a köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható.

Vasárnap az északnyugati, északi határvidéken lehet erősen felhős vagy borult az ég, másutt a pára-, ködfoltok feloszlását követően fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Estefelé az északnyugati, északi tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 5, 10 fok között alakul, ennél hidegebb a derült északkeleti tájakon, enyhébb idő a szeles dunántúli helyeken valószínű. Kora délután többnyire 18, 23 fokra van kilátás, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.

Az előrejelzés október 31-én 19:00-kor készült.

Részletes időjárás előrejelzés Tatabánya és Komárom-Esztergomra a hétvégén

Szombat, november 1.

A nap első felében sűrűbb felhőzet borítja az eget, de a délutáni órákban helyenként előbújhat a nap is. A hőmérséklet 18–20 fok körül alakul, a szél mérsékelt marad. A reggeli órákban párás, hűvös időre ébredhetünk, estére viszont újra lehűlhet a levegő, 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

Vasárnap, november 2.

A hét utolsó napján már több lesz a felhő, és elszórtan záporok is kialakulhatnak a vármegyében. A hőmérséklet nappal még 19–20 fok körül marad, de estére fokozatosan lehűlés kezdődik. A reggeli órákban sűrű köd és párásság csökkentheti a látótávolságot, a délutáni órákban viszont helyenként rövid napos időszakok is lehetnek.