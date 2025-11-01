1 órája
Változékony, de enyhe hétvégére számíthatunk – íme a részletek
Az október utolsó napjai után sem köszönt be az igazi hideg. A hétvégi időjárás Komárom-Esztergom vármegyében továbbra is enyhe marad, de vasárnap már eső is megzavarhatja a programokat. Mondjuk, milyen idő lesz hétvégén Tatabányán.
Itt a mindenszentek ünnepe és a halottak napja, mi pedig megnéztük, milyen idő lesz hétvégén Tatabányán. A koponyeg.hu előrejelzése szerint az időjárás mindenszentekkor, azaz szombaton legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot. Vasárnap a ködös reggelt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak az esti órákban érkezhet. A maximumok 15 és 21 fok között alakulnak.
A HungaroMet prognózisa szerint szombaton a köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható.
Vasárnap az északnyugati, északi határvidéken lehet erősen felhős vagy borult az ég, másutt a pára-, ködfoltok feloszlását követően fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Estefelé az északnyugati, északi tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 5, 10 fok között alakul, ennél hidegebb a derült északkeleti tájakon, enyhébb idő a szeles dunántúli helyeken valószínű. Kora délután többnyire 18, 23 fokra van kilátás, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.
Az előrejelzés október 31-én 19:00-kor készült.
Részletes időjárás előrejelzés Tatabánya és Komárom-Esztergomra a hétvégén
Szombat, november 1.
A nap első felében sűrűbb felhőzet borítja az eget, de a délutáni órákban helyenként előbújhat a nap is. A hőmérséklet 18–20 fok körül alakul, a szél mérsékelt marad. A reggeli órákban párás, hűvös időre ébredhetünk, estére viszont újra lehűlhet a levegő, 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
Vasárnap, november 2.
A hét utolsó napján már több lesz a felhő, és elszórtan záporok is kialakulhatnak a vármegyében. A hőmérséklet nappal még 19–20 fok körül marad, de estére fokozatosan lehűlés kezdődik. A reggeli órákban sűrű köd és párásság csökkentheti a látótávolságot, a délutáni órákban viszont helyenként rövid napos időszakok is lehetnek.
Előrejelzés Tatabánya térségére
Tatabányán a hétvégén változékony, de enyhe idő várható. Szombaton borongós, de száraz, vasárnap viszont már csapadékosabb lehet a levegő. A hőmérséklet napközben 19–20 fok, éjszaka 8–10 fok körül alakul.
Tippek a hétvégére
- A szabadtéri programokat érdemes szombatra időzíteni, amikor kisebb az esély a csapadékra.
- Vasárnapra készítsünk esernyőt, mert rövid záporok bárhol előfordulhatnak.
- A reggeli órákban számítsunk párára és ködre, különösen völgyekben és vízparti területeken.
Milyen idő lesz hétvégén Tatabányán?
A novemberi első hétvége az ősz kellemesebb arcát mutatja majd Komárom-Esztergom vármegyében. Bár a vasárnap záporokat is hozhat, a hőmérséklet továbbra is enyhe marad.
