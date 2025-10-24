1 órája
Drámai fordulat az időjárásban, a lehűlés nem kegyelmez
Bár az október 23-i időjárás elkényeztetett minket, sajnos nem tart sokáig a jó idő. Részletes előrejelzésünkben most megmutatjuk, milyen lesz a következő napokban az időjárás térségünkben, és az is kiderül, mikor jön a lehűlés.
Legfrissebb előrejelzésünkben összefoglaljuk, mikor jön a lehűlés, milyen lesz az időjárás a térségünkben nem csak ma, de a hétvégén is.
Már pénteken is erős széllel és esővel köszöntött ránk az igazi őszi időjárás. A koponyeg.hu előrejelzése szerint péntek első felében sokfelé várható kiadós eső, néhol beágyazott zivatar. Napközben aztán csökken a felhőzet, de egyes helyeken délután akár is eshet. Estére derülhet ki az ég. 12 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.
GALÉRIA: Őszbe borult Komárom-Esztergom (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Mikor jön a lehűlés?
Lényegében már meg is érkezett, hiszen az éjszakai eső és szél is jelentős lehűlést hozott már. A HungaroMet emellett több megyére is kiadta az elsőfokú, citromsárga riasztást, illetve figyelmeztetést is a heves szél, illetve zivatarok kialakulása miatt. Magunk is tapasztaljuk reggel óta a viharossá fokozódott északnyugati szelet, ráadásul az előrejelzésük szerint a legerősebb lökések meghaladhatják a 70, a magasabban fekvő területeken és a keleti országrészben néhol a 80 kilométer/órát. 24 órán belül pedig akár 20 millimétert meghaladó eső is hullhat.
Délután délnyugaton kis eséllyel néhol kialakulhat zivatar jégdara kíséretében. A hőmérséklet napközben 12–15 fok, estére 5 fok körül alakul.
Milyen idő lesz hétvégén?
Arra is választ kaptunk, hogy mikor jön a hidegfront. Komárom-Esztergom térségében szombat hajnalra délnyugaton köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Napközben nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő várható sok napsütéssel, de helyenként zápor előfordulhat. Az időjárás Tatabánya térségében emellett azt ígérő, hogy a délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 0 és plusz 7, délután 13-18 fok várható.
Visszatér a fagy?
Az időjárás előrejelzések szerint vasárnap reggel a szélcsendes részeken pára, köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Általában többórás napsütés várható, miközben délnyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A délies szél délutántól északnyugatira fordul, este már erős lökések is lehetnek. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 13-18 fok várható. Vagyis a hétvégén már reggeli fagyra is készülni kell.
GALÉRIA: Mesébe illő képeken a Cseke-tó őszi arca (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Figyelmeztetést és riasztást is kiadtak
A viharos széllökések miatt pénteken fokozott óvatosság ajánlott. Ugyanis érvényben van több helyen is az elsőfokú riasztás, illetve az elsőfokú figyelmeztetés is a heves szél miatt. A riasztás az ország észak-, észak-nyugati, középső és keleti tájaira van érvényben, köztük egész Komárom-Esztergom vármegyére is.
A szél ágakat törhet le, fákat dönthet ki, egyes helyeken közlekedési fennakadások is előfordulhatnak. A csúszós utakon hosszabb féktávolsággal számoljunk.
Orvosmeteorológiai kitekintés
A pénteki hidegfront a frontérzékenyek számára megterhelő lehet. Gyakori panasz lehet a fejfájás, migrén, valamint a vérnyomás-ingadozás.
A szeles, hűvös idő a mozgásszervi problémákat is felerősítheti, ezért ajánlott a réteges, szélálló öltözködés.
Szombatra a frontmentes időszak átmenetileg megkönnyebbülést hoz, ám vasárnap újabb légköri változások érkeznek, ami ismét fáradékonyságot és levertséget okozhat. A fokozottan érzékenyek számára ilyenkor érdemes több folyadékot fogyasztani, kerülni a túlzott fizikai megterhelést, és lehetőség szerint pihenni.
Hasznos tippek a hétvégére
- Reggel indulás előtt ellenőrizd az aktuális figyelmeztetéseket, a szél miatt időszakosan korlátozások is lehetnek.
- Autósoknak: fokozott figyelem a lehullott levelek miatt síkossá váló útszakaszokon.
- Szombatra bátran tervezhető kirándulás, vasárnapra viszont érdemes fedett helyszínt választani.
A térségünkre tehát elmondható, hogy pénteken a hidegfront dominál majd, esővel és erős széllel. Szombaton átmeneti javulás, vasárnap viszont ismét felhős, csapadékos idő várható. Az őszi hűvös beálltával elérkezett a réteges öltözködés és a frontérzékenyek tudatos felkészülésének ideje is.