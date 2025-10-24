Drámai fordulat az időjárásban, a lehűlés nem kegyelmez

Mikor jön a lehűlés?

Lényegében már meg is érkezett, hiszen az éjszakai eső és szél is jelentős lehűlést hozott már. A HungaroMet emellett több megyére is kiadta az elsőfokú, citromsárga riasztást, illetve figyelmeztetést is a heves szél, illetve zivatarok kialakulása miatt. Magunk is tapasztaljuk reggel óta a viharossá fokozódott északnyugati szelet, ráadásul az előrejelzésük szerint a legerősebb lökések meghaladhatják a 70, a magasabban fekvő területeken és a keleti országrészben néhol a 80 kilométer/órát. 24 órán belül pedig akár 20 millimétert meghaladó eső is hullhat.

Délután délnyugaton kis eséllyel néhol kialakulhat zivatar jégdara kíséretében. A hőmérséklet napközben 12–15 fok, estére 5 fok körül alakul.

Milyen idő lesz hétvégén?

Arra is választ kaptunk, hogy mikor jön a hidegfront. Komárom-Esztergom térségében szombat hajnalra délnyugaton köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Napközben nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő várható sok napsütéssel, de helyenként zápor előfordulhat. Az időjárás Tatabánya térségében emellett azt ígérő, hogy a délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 0 és plusz 7, délután 13-18 fok várható.

Visszatér a fagy?

Az időjárás előrejelzések szerint vasárnap reggel a szélcsendes részeken pára, köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Általában többórás napsütés várható, miközben délnyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A délies szél délutántól északnyugatira fordul, este már erős lökések is lehetnek. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 13-18 fok várható. Vagyis a hétvégén már reggeli fagyra is készülni kell.