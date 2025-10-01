október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Időjárás

4 órája

Közeleg az első fagyos reggel

Címkék#Koponyeg hu#időjárás#hőmérséklet#prognózis#Dunántúl

Mondjuk, milyen lesz az időjárás kedden.

Kemma.hu

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdán észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.

A HungaroMet prognózisa szerint szerdán hajnalban nagy területen legalább átmenetileg csökken a felhőzet, helyenként akár hosszabb időre ki is derülhet az ég. Ezzel szemben az északkeleti országrészben általában felhősebb marad az idő - ez a felhőzet elkezd délnyugat felé terjeszkedni. Hajnalra a Dunántúlon átmenetileg foltokban köd képződhet. Csapadékra a késő esti óráktól hajnalig már nem kell számítani. A légmozgás néhol élénk maradhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken -1, 0 fok is lehet, talajmenti fagy másutt is előfordulhat.

Napközben aztán ismét gomolyfelhős, napos időben lesz részünk, de a gomolyfelhők időnként jobban össze is állhatnak. Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, a középső tájakon néhol akár zivatar is előfordulhat. Az északias szelet a Dunántúl északnyugati részén és Borsodban helyenként erős lökések kísérik. A maximum-hőmérséklet 11 és 16 fok között várható.

 

