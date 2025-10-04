Kettősség jellemzi a szombati időjárást

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint szombaton kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.

A HungaroMet prognózisa szerint szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de a Tiszántúlon sok maradhat a felhő. A keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből, hajnalra keleten is mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően -4 és +5 fok között alakul, de a felhős és kissé szeles Tiszántúlon ennél enyhébb maradhat az idő.

Napközben aztán a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, általában sok napsütés várható, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég. Délig csak a keleti határnál lehet gyenge eső, majd kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A délnyugatira, délire forduló szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.