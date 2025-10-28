36 perce
Tatabányán is beköszönt az igazi őszi idő – így alakul a keddi időjárás
Változékony, felhőátvonulásos napra készülhetünk Tatabányán és a vármegye több részén is. A keddi időjárás a felhősebb, hűvösebb arcát mutatja majd, néhol gyenge esővel.
Október 28-án, kedden Tatabányán és Komárom-Esztergom vármegyében igazi őszi napra számíthatunk. A keddi időjárás a reggeli órákban párás, ködös formában nehezítheti a közlekedést, napközben pedig felhős égbolt és hűvös levegő lesz jellemző.
A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint a hőmérséklet jellemzően 7 és 13 fok között alakul, a szél mérsékelt marad, de helyenként gyenge eső is előfordulhat. A keddi időjárás tehát inkább a borongós, nyugodt őszi hangulatot hozza el térségünkbe.
A HungaroMet prognózisa szerint kedden a felhőátvonulások mellett többórás napsütés várható, majd kora délután északnyugat felől az ország északkeleti felén megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Addig csak elvétve lehet zápor, utána az északi tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik, majd délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul a szél.
Az előrejelzés október 27-én 21:00-kor készült.
Részletes keddi időjárás előrejelzés Tatabánya és Komárom-Esztergom vármegye térségére
A keddi időjárás Tatabányán és térségben a nap folyamán tartósan felhős lesz. A minimum hőmérséklet a kora reggeli vagy késő esti órákban körülbelül 7 fok körül lehet, míg a maximum hőmérséklet a késő délelőtti–délutáni órákban 11-13 fok környékén alakulhat. A szél nyugatira fordul, mérsékelt erejű változás várható. A csapadék esélye közepes: kisebb eső, futó zápor is előfordulhat. A helyenkénti köd, illetve párásság a reggeli órákban fokozottan lehet jelen, ami a közlekedésben figyelemfelhívó lehet.
Reggel:
A nap reggeli óráiban még 7-8 fok körül alakul a hőmérséklet, a levegő párásabb lehet, esetleg ködös foltokkal. A szél gyenge-mérsékelt lesz, nyugati irányból.
Délután:
A hőmérséklet elérheti a 13 fokot is, de a borult ég miatt a napsütés hiányozhat. Gyenge eső, futó zápor előfordulhat, így az esernyő nem árt. A szél kissé erősödhet, nyugatias irányból.
Este/éjszaka:
Az esti órákban lehűlés várható, 7 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. A felhőzet továbbra is domináns marad, a szél mérséklődhet. A közlekedésben továbbra is figyelem szükséges – párás, ködös lehet az út.
Figyelmeztetések, különleges körülmények
- A reggeli párásság vagy ködhajlam csökkentheti a látótávolságot, különösen a reggeli és esti órákban – az utakon fokozott figyelem javasolt.
- Az eső nem várható nagy intenzitással, de a borult ég és gyenge csapadék miatt nedves útszakaszok lehetnek.
- A szél nem tűnik jelentősnek, így viharos körülmény nem várható – viszont a nyugati irányú légmozgás kora estére erősödhet.
Tippek a napra
- Válasszanak réteges öltözetet, reggel még hűvös, délután mérsékelten meleg, estére pedig hűvös lesz.
- Célszerű esernyőt vagy kabátot is vinni magukkal, mivel kisebb eső valószínű.
- Autósoknak: indulás előtt ellenőrizzék a látási viszonyokat, és vezetés közben fokozottan figyeljenek a nedves útfelületre.
Összefoglalás
Október 28-án, kedden Komárom-Esztergom vármegyében, és különösen Tatabánya térségében egy hűvös, nagyrészt felhős kedd várható. Maximum körülbelül 7-13 fokkal. Gyenge eső lehetséges, a szél nyugati irányból mérsékelten fúj. Az időjárás tehát inkább az óvatosabb szabadtéri mozgáshoz, illetve beltéri alternatívákhoz kedvez.
