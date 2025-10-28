Tatabányán is beköszönt az igazi őszi idő – így alakul a keddi időjárás

Október 28-án, kedden Tatabányán és Komárom-Esztergom vármegyében igazi őszi napra számíthatunk. A keddi időjárás a reggeli órákban párás, ködös formában nehezítheti a közlekedést, napközben pedig felhős égbolt és hűvös levegő lesz jellemző.

Így alakul a keddi időjárás

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint a hőmérséklet jellemzően 7 és 13 fok között alakul, a szél mérsékelt marad, de helyenként gyenge eső is előfordulhat. A keddi időjárás tehát inkább a borongós, nyugodt őszi hangulatot hozza el térségünkbe.

Forrás: met.hu

A HungaroMet prognózisa szerint kedden a felhőátvonulások mellett többórás napsütés várható, majd kora délután északnyugat felől az ország északkeleti felén megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Addig csak elvétve lehet zápor, utána az északi tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik, majd délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul a szél.

Az előrejelzés október 27-én 21:00-kor készült.

Részletes keddi időjárás előrejelzés Tatabánya és Komárom-Esztergom vármegye térségére

A keddi időjárás Tatabányán és térségben a nap folyamán tartósan felhős lesz. A minimum hőmérséklet a kora reggeli vagy késő esti órákban körülbelül 7 fok körül lehet, míg a maximum hőmérséklet a késő délelőtti–délutáni órákban 11-13 fok környékén alakulhat. A szél nyugatira fordul, mérsékelt erejű változás várható. A csapadék esélye közepes: kisebb eső, futó zápor is előfordulhat. A helyenkénti köd, illetve párásság a reggeli órákban fokozottan lehet jelen, ami a közlekedésben figyelemfelhívó lehet.

Reggel:

A nap reggeli óráiban még 7-8 fok körül alakul a hőmérséklet, a levegő párásabb lehet, esetleg ködös foltokkal. A szél gyenge-mérsékelt lesz, nyugati irányból.

Délután:

A hőmérséklet elérheti a 13 fokot is, de a borult ég miatt a napsütés hiányozhat. Gyenge eső, futó zápor előfordulhat, így az esernyő nem árt. A szél kissé erősödhet, nyugatias irányból.

Este/éjszaka:

Az esti órákban lehűlés várható, 7 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. A felhőzet továbbra is domináns marad, a szél mérséklődhet. A közlekedésben továbbra is figyelem szükséges – párás, ködös lehet az út.