Borongós vasárnap, estére érkezik a javulás

Vasárnap nagyrészt borult, csapadékos időre készülhetünk, de estére északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Az időjárás csak lassan enged a borongós hangulatból, a hőmérséklet pedig kora novembert idézi.

Kemma.hu

A hét utolsó napján sem kényeztet bennünket a természet: a borús ég, a szeles idő és az időnként eleredő eső sok helyen elronthatja a szabadtéri programokat. Az időjárás leginkább a nyirkos, őszi arcát mutatja, és csak a nap végére várható némi javulás, amikor északnyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet.

Ilyen lesz a vasárnapi időjárás
Ilyen lesz a vasárnapi időjárás
Forrás: HungaroMet


Részletes időjárás-előrejelzés

A HungaroMet előrejelzése szerint délelőtt főként a keleti és délnyugati országrészekben fordulhat elő eső, zápor, délután pedig inkább a déli megyékben hullhat csapadék. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, de a tartósan csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél hűvösebb maradhat az idő. Estére lassan mindenütt megszűnik az eső, és a felhők is szakadozni kezdenek.

 

