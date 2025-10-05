Borongós vasárnap, estére érkezik a javulás

A hét utolsó napján sem kényeztet bennünket a természet: a borús ég, a szeles idő és az időnként eleredő eső sok helyen elronthatja a szabadtéri programokat. Az időjárás leginkább a nyirkos, őszi arcát mutatja, és csak a nap végére várható némi javulás, amikor északnyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet.

Ilyen lesz a vasárnapi időjárás

Forrás: HungaroMet



Részletes időjárás-előrejelzés

A HungaroMet előrejelzése szerint délelőtt főként a keleti és délnyugati országrészekben fordulhat elő eső, zápor, délután pedig inkább a déli megyékben hullhat csapadék. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, de a tartósan csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél hűvösebb maradhat az idő. Estére lassan mindenütt megszűnik az eső, és a felhők is szakadozni kezdenek.