október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

12°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

49 perce

Elő a túrabakancsokkal! Igazi csavargós időt hoz a szerda

Címkék#időjárás előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

A következő napokban egyre kellemesebb, őszi időre számíthatunk, ami ideális a szabadtéri programokhoz, sétákhoz és kirándulásokhoz. Az időjárás Tatabánya környékén is napos, enyhe széllel kísért, barátságos őszi napot ígér.

Vaskó Katalin

Az időjárás Tatabánya környékén a következő napokban egyre kellemesebb, őszi napokat ígér, amikor a napsütés és az enyhe hőmérséklet ideális a szabadtéri programokhoz. Tökéletes idő nyitott túrákhoz, városi sétákhoz vagy akár egy délutáni kiránduláshoz a természetben.

Mesébe illő képeken a Cseke-tó őszi arca időjárás Tatabánya
Az időjárás Tatabánya térségében ideális lesz a szabadtéri programokhoz a következő napokban
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Ilyen lesz az időjárás Tatabánya környékén

Tatabánya környékén napközben többnyire derült, napos égbolt várható, csupán rövid időszakokra zavarhatják fátyolfelhők. A HungaroMet prognózisa szerint a délutáni órákban a délnyugati szél megélénkül, ami estére akár viharossá is fokozódhat. Az ország többi részén is hasonlóan napos idő várható, de a délnyugati területeken átmeneti felhősödés előfordulhat.

Reggel: 
Derült, napos időre ébredhetünk, reggelente a hőmérséklet 5–10 fok között alakul. A szél kezdetben mérsékelt.

Délután: 
A napos idő folytatódik, de a délnyugati országrészben átmeneti felhőtömbök is előfordulhatnak. A hőmérséklet 15–20 fok között várható, a szél megélénkül, helyenként erősödik.

Este: 
Nyugat felől megvastagszik a fátyolfelhőzet, a nyugati, északnyugati részeken tovább fokozódik a szél, viharossá is válhat. A hőmérséklet 10–15 fok között alakul.

Tippek és figyelmeztetések:

  • A viharos szél miatt nyugaton és északnyugaton érdemes figyelni a laza tárgyak rögzítésére.
  • Napközben, a szelesebb területeken a könnyebb ruházat is elég lehet, de a reggeli órák még hűvösek lehetnek.
  • Autózóknak számítaniuk kell az időnkénti széllökésekre, főleg nyugaton és délnyugaton.

Összegzés:

Szerda egész nap kellemes, napos őszi időre számíthatunk, csapadék nélkül, de élénk, délutántól helyenként viharos széllel. A nap nagy részében barátságos, napos, igazi kirándulós idő várható, Tatabánya hőmérséklete a délutáni órákban 15–20 fok között alakul. A délnyugati és nyugati országrészeken azonban a szél erősebb lehet, ezért figyelmet igényel.

Bár Komárom-Esztergom vármegye időjárása még az enyhe, kellemes őszi arcát mutatja, van, ahol a tél már október végén megmutatta erejét: a hegyvidéki tájakon keddre virradóra megérkezett az első igazi havazás. A hőmérséklet több helyen fagypont alá süllyedt, és a hegyekben reggelre vastag hótakaró alakult ki. Komoly havazás bénította meg a közlekedést, a hóhelyzet pedig gyorsan romlott, különösen a magasabban fekvő térségekben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu