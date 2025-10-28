Elő a túrabakancsokkal! Igazi csavargós időt hoz a szerda

Az időjárás Tatabánya környékén a következő napokban egyre kellemesebb, őszi napokat ígér, amikor a napsütés és az enyhe hőmérséklet ideális a szabadtéri programokhoz. Tökéletes idő nyitott túrákhoz, városi sétákhoz vagy akár egy délutáni kiránduláshoz a természetben.

Az időjárás Tatabánya térségében ideális lesz a szabadtéri programokhoz a következő napokban

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Ilyen lesz az időjárás Tatabánya környékén

Tatabánya környékén napközben többnyire derült, napos égbolt várható, csupán rövid időszakokra zavarhatják fátyolfelhők. A HungaroMet prognózisa szerint a délutáni órákban a délnyugati szél megélénkül, ami estére akár viharossá is fokozódhat. Az ország többi részén is hasonlóan napos idő várható, de a délnyugati területeken átmeneti felhősödés előfordulhat.

Reggel:

Derült, napos időre ébredhetünk, reggelente a hőmérséklet 5–10 fok között alakul. A szél kezdetben mérsékelt.

Délután:

A napos idő folytatódik, de a délnyugati országrészben átmeneti felhőtömbök is előfordulhatnak. A hőmérséklet 15–20 fok között várható, a szél megélénkül, helyenként erősödik.

Este:

Nyugat felől megvastagszik a fátyolfelhőzet, a nyugati, északnyugati részeken tovább fokozódik a szél, viharossá is válhat. A hőmérséklet 10–15 fok között alakul.

Tippek és figyelmeztetések:

A viharos szél miatt nyugaton és északnyugaton érdemes figyelni a laza tárgyak rögzítésére.

Napközben, a szelesebb területeken a könnyebb ruházat is elég lehet, de a reggeli órák még hűvösek lehetnek.

Autózóknak számítaniuk kell az időnkénti széllökésekre, főleg nyugaton és délnyugaton.

Összegzés:

Szerda egész nap kellemes, napos őszi időre számíthatunk, csapadék nélkül, de élénk, délutántól helyenként viharos széllel. A nap nagy részében barátságos, napos, igazi kirándulós idő várható, Tatabánya hőmérséklete a délutáni órákban 15–20 fok között alakul. A délnyugati és nyugati országrészeken azonban a szél erősebb lehet, ezért figyelmet igényel.

Bár Komárom-Esztergom vármegye időjárása még az enyhe, kellemes őszi arcát mutatja, van, ahol a tél már október végén megmutatta erejét: a hegyvidéki tájakon keddre virradóra megérkezett az első igazi havazás. A hőmérséklet több helyen fagypont alá süllyedt, és a hegyekben reggelre vastag hótakaró alakult ki. Komoly havazás bénította meg a közlekedést, a hóhelyzet pedig gyorsan romlott, különösen a magasabban fekvő térségekben.