Mai évfordulók
55 perce

Hűvös, zivataros idővel indul a hét Tatabányán

Friss előrejelzés október 27-re, hétfőre, változatos idővel kezdjük a hetet. Az időjárás Tatabánya környékén hűvös, szeles és zivataros lesz.

Október utolsó hetén, hűvös idővel kezdjük a napot, majd a hét során egyre melegebb lesz. A hétfői időjárás változatos lesz, erősebb szél és néhol eső is várható. Mondjuk milyen lesz az időjárás Tatabánya területén október 27-én. 

Ilyen lesz az időjárás Tatabánya környékén
Forrás:  Getty Images

A HungaroMet prognózisa szerint hajnalban északnyugat, észak felől fokozatosan csökken a felhőzet. Helyenként - nagyobb eséllyel délen - lehet eső, zápor, de éjfél után már kicsi a csapadék esélye. Hajnalra a szélcsendes tájakon párásság, foltokban köd előfordulhat. A nyugati, északnyugati szél a Dél-Dunántúlt leszámítva időnként megélénkül. Hajnalra általában 3 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélcsendes, kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Délelőtt és délután hajnalban a szélcsendes, derült tájakon köd képződik. Ezek feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható.

Hétfői időjárás Tatabánya területén

Az előrejelzés október 26-én 14:00-kor készült.

Az előrejelzés tatabánya területére hétfő délutánra több órára ír esőt és záport is. A hőmérséklet tatabánya területére csak 12 fokot jelez.

Reggel

5-6 fok lesz hajnalban, kissé felhős éggel, köd és párásság várható. Vármegyénkben nem valószínű eső.

Délután

Délutánra megnövekszik a felhőzet, és 2 milliméter eső érkezik felénk. A szél időnként erős, 49 kilométer/órás lesz.

Este

Estére a hőmérséklet vissza esik 5 fok köré és megérkezik a zápor. 

Összefoglaló

Október 27-én hétfőn, hűvös esős időre számíthatunk vármegyénkben. Aki reggel indul útnak az kabátot és esernyőt is vigyen magával, mivel délután fordulhat elő csapadék. Reggel az összes sofőrnek oda kell majd figyelni a ködfoltokra és a párára. Eső Tatabánya területén nagyon valószínű.

 

 

