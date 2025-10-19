Kezdjük a hetet napfénnyel - mutatjuk, mi vár ránk Tatabányán

Az új hét elején érdemes előre figyelni az időjárás előrejelzést, és így tervezni a programokat, hiszen a reggeli órák még hűvösek lehetnek, míg délutánra enyhébb levegő érkezik. A következő időjárás Tatabánya városára vonatkozó előrejelzés a legfrissebb meteorológiai adatok alapján készült.

Ilyen lesz a jövőheti időjárás Tatabánya térségében

Időjárás Tatabánya térségében

Hétfő

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint több órán át süt a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esőre továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0, délután körülbelül 15 fokot mérhetünk.

Kedd

Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és helyenként gyenge eső vagy szitálás is előfordulhat. A délkeleti szél élénkebbé válik. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alak

Szerda

Többnyire borult lesz az ég, többfelé lehet eső, zápor. A hőmérséklet maximuma 19 fok körül várható.

Csütörtök

Változóan felhős idő valószínű, elszórtan kisebb esővel. A délnyugati szél több helyen megerősödik, délutánra 16–22 fok közé melegszik a levegő.

Tippek és tanácsok a hétre

A hét elején még réteges öltözet ajánlott; a reggeli órákban hidegebb lehet.

Kedd és szerda során előfordulhatnak kisebb csapadékos időszakok, ezért érdemes esernyőt tartani kéznél.

A hét vége felé enyhébb, napsütéses időre számíthatunk, ideális szabadtéri programokra.

Összegzés időjárás előrejelzés Tatabánya környékén

A jövő heti időjárás összességében változékony, Tatabánya hőmérsékletét tekintve a hét eleje hűvösebb, a hét közepén csapadékosabb lehet, míg a hét végére tavaszias meleg és több napsütés várható.