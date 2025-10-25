Napsütés és felhők váltakozása jellemzi a mai időjárást

A hétvége első napján érdemes figyelni az időjárás alakulását, hiszen a napsütéses pillanatok mellett időnként felhők is takarhatják az eget. Ez a változékonyság lehetőséget ad arra, hogy a szabadban töltött idő izgalmas és kellemes legyen.

Változékony lesz a szombati időjárás

Forrás: HungaroMet

Szombati időjárás

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint a látási viszonyok mindenütt javulnak. Nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Napközben kevés helyen eshet, estétől viszont - nagyobb eséllyel a déli országrészben - megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő.

Milyen lesz a hétvégi időjárás?

Itt a válasz, hogy mikor jön a hidegfront. Komárom-Esztergom térségében szombat hajnalra délnyugaton köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Napközben nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő várható sok napsütéssel, de helyenként zápor előfordulhat. Az időjárás Tatabánya térségében emellett azt ígérő, hogy a délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 0 és plusz 7, délután 13-18 fok várható.