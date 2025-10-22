október 22., szerda

Előd névnap

11°
+18
+8
30 perce

Csendesen indul a szerda reggel

A hét közepén a levegő már hűvösebb, de a nap folyamán enyhe marad. Az időjárás a nap nagy részében nyugodt lesz.

Ahogy a hét közepére érünk, a reggelek időjárás szempontjából párásak és hűvösek, a délutánok viszont enyhék maradnak.

Mesébe illő képeken a Cseke-tó őszi arca időjárás Tatabánya
Az időjárás Tatabánya térségében igazi őszi arcát mutatja
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

 Szerdai időjárás

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint  továbbra is borongós idő várható, helyenként záporokkal. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül valószínű. A délkeleti szél többfelé élénk marad.

Ha érdekel az időjárás előrejelzés a hét további napjaira, itt megnézheted. 

 

 

