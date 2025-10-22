Csendesen indul a szerda reggel

Ahogy a hét közepére érünk, a reggelek időjárás szempontjából párásak és hűvösek, a délutánok viszont enyhék maradnak.

Az időjárás Tatabánya térségében igazi őszi arcát mutatja

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Szerdai időjárás

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint továbbra is borongós idő várható, helyenként záporokkal. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül valószínű. A délkeleti szél többfelé élénk marad.

