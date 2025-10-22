Időjárás
1 órája
Csendesen indul a szerda reggel
A hét közepén a levegő már hűvösebb, de a nap folyamán enyhe marad. Az időjárás a nap nagy részében nyugodt lesz.
Ahogy a hét közepére érünk, a reggelek időjárás szempontjából párásak és hűvösek, a délutánok viszont enyhék maradnak.
Szerdai időjárás
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint továbbra is borongós idő várható, helyenként záporokkal. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül valószínű. A délkeleti szél többfelé élénk marad.
Ha érdekel az időjárás előrejelzés a hét további napjaira, itt megnézheted.
