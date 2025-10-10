október 10., péntek

3 órája

Ködös reggel után záporos délután jöhet pénteken

Címkék#záporos#hidegfront#csapadék#prognózis

Pénteken reggel még nyugodt, párás időre ébredhetünk. Az időjárás azonban délutánra fordulhat változékonyabbra, záporokkal tarkítva a napot.

Kemma.hu

Ahogy haladunk egyre beljebb az októberbe, az időjárás is egyre változékonyabb arcát mutatja. Holnap, október 10-én ismét olyan napra készülhetünk, amikor a reggeli ködfoltokat felváltja a napsütés – ám délután már mást mutathat az ég.

Woman,With,Colorful,Umbrella,Outdoors,On,Rainy,Day,,Closeup, időjárás,zápor,eső,csapadék
Záporokkal tarkított őszi időjárás várható pénteken az ország több pontján
Fotó: New Africa / Forrás:  Shutterstock

Pénteki időjárás: köd után napfény, délután záporokkal

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint október 10-én pénteken reggel a ködfoltok lassan feloszlanak, majd váltakozóan napos és felhős idő alakul ki az égen. Csapadék csak elvétve, főként a délutáni órákban várható. A hőmérséklet napközben 19–20 °C körül alakul.

A HungaroMet prognózisa szerint az ország nagy részén nyugodt, száraz idő várható, viszont északkeleten a hidegfront hatására előfordulhat egy-egy zápor. A szél északnyugatira fordul, sok helyen megerősödik.

Összegzés:

Pénteken a reggeli ködfoltokat felváltja a napsütés, de délutántól helyenként záporok is előfordulhatnak, elsősorban északkeleten. A hőmérséklet 19–20 °C körül alakul.

Térképen is mutatjuk, miként alakul az időjárás
Forrás: HungaroMet

 

