Szeles, de napos idő vár ránk szerdán

Az őszi időjárás mostanában igencsak szeszélyes arcát mutatja: egyik nap még kellemesen napos az ég, másnap pedig záporok tarkítják a délutánt.

Napos, de szeles őszi időjárásra számíthatunk szerdán

Fotó: LeManna / Forrás: Shutterstock

Napos, de szeles időjárás várható

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint október 8-án, szerdán változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. A reggeli órákban 7–10 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, délutánra pedig 17–21 fok közé melegszik a levegő. Csapadékra nem kell számítani, azonban az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol erős lökések is előfordulhatnak.

A HungaroMet prognózisa alapján a nap nagy részében derült vagy gyengén felhős idő várható, a Dunántúlon helyenként lehet több a felhő, de csapadék ott sem valószínű. Az ország keleti részén továbbra is szelesebb marad az idő, a hőmérséklet a délutáni órákban 18–22 fok között alakul.