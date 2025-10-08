október 8., szerda

Koppány névnap

+15
+8
Időjárás

4 órája

Szeles, de napos idő vár ránk szerdán

Címkék#szél#csapadék#hőmérséklet#prognózis

A hét közepén továbbra is kellemes, napos időre számíthatunk. Az időjárás szerdán többnyire száraz marad, de a szél sokfelé megélénkülhet, miközben a hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.

Kemma.hu

Az őszi időjárás mostanában igencsak szeszélyes arcát mutatja: egyik nap még kellemesen napos az ég, másnap pedig záporok tarkítják a délutánt.

Trees,With,Multicolored,Leaves,On,The,Grass,In,The,Park., időjárás, ősz, napsütés,
Napos, de szeles őszi időjárásra számíthatunk szerdán
Fotó: LeManna / Forrás: Shutterstock

Napos, de szeles időjárás várható

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint október 8-án, szerdán változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. A reggeli órákban 7–10 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, délutánra pedig 17–21 fok közé melegszik a levegő. Csapadékra nem kell számítani, azonban az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol erős lökések is előfordulhatnak.

A HungaroMet prognózisa alapján a nap nagy részében derült vagy gyengén felhős idő várható, a Dunántúlon helyenként lehet több a felhő, de csapadék ott sem valószínű. Az ország keleti részén továbbra is szelesebb marad az idő, a hőmérséklet a délutáni órákban 18–22 fok között alakul.

időjárás
Térképen is mutatjuk, hogy alakul a mai időjárás
Forrás: HungaroMet

 

