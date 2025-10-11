Záporokkal tarkított délutánra készülhetünk szombaton

Az október 11-i időjárás változékony arcát mutatja: bár a nap elején még sok lesz a napsütés, délután már nedvesebb légtömegek érkezhetnek. A szombati időjárás alakulása sokakat érinthet, akik szabadtéri programokat terveznek – érdemes előre felkészülni a változásokra.

Szombaton napos idővel indul a nap, de délután záporok és zivatarok is kialakulhatnak többfelé az országban

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Szombati időjárás: napos kezdés, záporos folytatás

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint október 11-én, szombaton reggel derült, napos időre ébredhetünk. A délelőtti órákban országszerte kellemes lesz az idő, 8–12 fok közötti minimumokkal. Délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő, viszont a nyugati és északi országrészben megnövekszik a gomolyfelhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

A HungaroMet prognózisa szerint napközben több órára kisüt a nap, de délutántól északnyugat felől egyre inkább beborulhat az ég. A záporokat és zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti, és néhol rövid ideig tartó felhőszakadás sem kizárt.

Összegzés:

A szombati idő alapvetően kellemesen indul, de délutánra egyre többfelé kell csapadékra számítani. A nappali csúcshőmérséklet 18–23 fok között alakul, zivatarok környezetében átmeneti lehűléssel és szélerősödéssel.