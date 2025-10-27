Nagykabátokat elő, zivatarral csap le a hidegfront

A köpönyeg.hu prognózisa szerint hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas időjárás várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Az időjárás lehűlés és zivatart hozz a hét kezdetére

Forrás: HungaroMet

Időjárás a hét elején

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint hétfőn hajnalban a szélcsendes, derült tájakon köd képződik. Ezek feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható.

A vasárnap megérkező hidegfront még hétfőn is érződni fog. A lehűlés mellett a frontérzékenyek fogják jobban megérezni az időjárást.