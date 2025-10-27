október 27., hétfő

2 órája

Nagykabátokat elő, zivatarral csap le a hidegfront

Címkék#HungaroMet Zrt#időjárás#köpönyeg.hu

A hétfői legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható. A vasárnapihoz hasonlóan a hétfői időjárás is változékony lesz, de ami biztos, hogy meleg az nem lesz.

Kemma.hu

A köpönyeg.hu prognózisa szerint hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas időjárás várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet.

időjárás
Az időjárás lehűlés és zivatart hozz a hét kezdetére
Forrás: HungaroMet

Időjárás a hét elején

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint hétfőn hajnalban a szélcsendes, derült tájakon köd képződik. Ezek feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható.

A vasárnap megérkező hidegfront még hétfőn is érződni fog. A lehűlés mellett a frontérzékenyek fogják jobban megérezni az időjárást.

Napszakokra lebontott előrejelzést is készítettünk Tatabánya területére. Ami szerint a legmagasabb hőmérséklet 13 fok lesz és a mai naphoz hasonlóan délután fog elkezdődni az eső és a zivatar.

 

