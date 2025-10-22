Felhőből napsütés, majd viharos fordulat – csütörtöki időjárás Komárom-Esztergom vármegyében

Az ország nagy részén csütörtökön még több órára kisüt a nap, de estétől markáns frontrendszer éri el a Dunántúlt. Az időjárás Komárom-Esztergom vármegye térségében is ennek hatására változik meg: a délies szél fokozatosan megerősödik, északnyugaton pedig estére viharosság fokozódhat. A hőmérséklet napközben 20-26 fok között alakul, de a tartósan felhős tájakon hűvösebb lehet.

Időjárás Komárom-Esztergom vármegye térségében: változékony arcát mutatja holnap

Forrás: HungaroMet

Időjárás Komárom-Esztergom vármegye

Reggel – lassan felszakadozó felhőzet

A HungaroMet előrejelzése szerint reggeli órákban a felhős tájakon fokozatosan csökken a felhőzet, és Komárom-Esztergom vármegyében is többfelé kisüthet a nap. A szél déli, délnyugati irányból megélénkül, de még nem lesz viharos. A levegő 12–15 fok között alakul, néhol párás, ködös lehet a hajnal.

Ha korán indulsz útnak, réteges öltözet javasolt – a nap gyorsan melegít, de reggel hűvös lehet.

Délután – napsütés után beborul az ég

Napközben több órára kisüt a nap, különösen a vármegye középső és déli részein. Kellemes, 20–26 fok közötti maximumokra számíthatunk, ám a Dunántúl nyugati és északnyugati tájain – így Komárom környékén – már estefelé beborul az ég. A déli, délnyugati szél megerősödik, és időnként viharos lökések is előfordulhatnak. A hőérzetet a szél csökkenti, ezért délután is érdemes hosszú ujjú ruházatot viselni.

Megjegyzés: A tartósan felhős területeken jóval hűvösebb lehet, mint a naposabb dél-dunántúli térségekben.

Este – megérkezik a front, eső és zivatar is lehet

Az esti órákban nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik, amely Komárom-Esztergom vármegyét is eléri. Intenzív eső, helyenként zivatarok kísérhetik a frontot, különösen a vármegye nyugati részén (Komárom, Ács, Oroszlány térsége). A szél viharossá fokozódik, éjfélig több helyen 60–70 km/órás lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet estére 13–15 °C közé csökken.

Délutántól esernyő, esőkabát és vízálló cipő nélkül ne indulj útnak.

Összefoglalás

Csütörtökön Komárom-Esztergom vármegye időjárása igazi őszi arcát mutatja: reggel még napsütés, délután élénk szél, estére pedig eső, zápor, zivatar és lehűlés érkezik. A szél főként a nyugati részeken lehet viharos, a Tatabánya hőmérséklete nappal 25 fok körül tetőzik, éjszaka 13–15 fokra csökken.

