Felhőből napsütés, majd viharos fordulat – csütörtöki időjárás Komárom-Esztergom vármegyében
Csütörtökön mozgalmas, változékony időre számíthatunk: a napos délelőttöt estére felhősödés, eső és szél váltja fel. Az időjárás Komárom-Esztergom vármegye területén is frontátvonulással, záporokkal és viharos széllökésekkel jár majd.
Az ország nagy részén csütörtökön még több órára kisüt a nap, de estétől markáns frontrendszer éri el a Dunántúlt. Az időjárás Komárom-Esztergom vármegye térségében is ennek hatására változik meg: a délies szél fokozatosan megerősödik, északnyugaton pedig estére viharosság fokozódhat. A hőmérséklet napközben 20-26 fok között alakul, de a tartósan felhős tájakon hűvösebb lehet.
Időjárás Komárom-Esztergom vármegye
Reggel – lassan felszakadozó felhőzet
A HungaroMet előrejelzése szerint reggeli órákban a felhős tájakon fokozatosan csökken a felhőzet, és Komárom-Esztergom vármegyében is többfelé kisüthet a nap. A szél déli, délnyugati irányból megélénkül, de még nem lesz viharos. A levegő 12–15 fok között alakul, néhol párás, ködös lehet a hajnal.
- Ha korán indulsz útnak, réteges öltözet javasolt – a nap gyorsan melegít, de reggel hűvös lehet.
Délután – napsütés után beborul az ég
Napközben több órára kisüt a nap, különösen a vármegye középső és déli részein. Kellemes, 20–26 fok közötti maximumokra számíthatunk, ám a Dunántúl nyugati és északnyugati tájain – így Komárom környékén – már estefelé beborul az ég. A déli, délnyugati szél megerősödik, és időnként viharos lökések is előfordulhatnak. A hőérzetet a szél csökkenti, ezért délután is érdemes hosszú ujjú ruházatot viselni.
- Megjegyzés: A tartósan felhős területeken jóval hűvösebb lehet, mint a naposabb dél-dunántúli térségekben.
Este – megérkezik a front, eső és zivatar is lehet
Az esti órákban nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik, amely Komárom-Esztergom vármegyét is eléri. Intenzív eső, helyenként zivatarok kísérhetik a frontot, különösen a vármegye nyugati részén (Komárom, Ács, Oroszlány térsége). A szél viharossá fokozódik, éjfélig több helyen 60–70 km/órás lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet estére 13–15 °C közé csökken.
Délutántól esernyő, esőkabát és vízálló cipő nélkül ne indulj útnak.
Összefoglalás
Csütörtökön Komárom-Esztergom vármegye időjárása igazi őszi arcát mutatja: reggel még napsütés, délután élénk szél, estére pedig eső, zápor, zivatar és lehűlés érkezik. A szél főként a nyugati részeken lehet viharos, a Tatabánya hőmérséklete nappal 25 fok körül tetőzik, éjszaka 13–15 fokra csökken.