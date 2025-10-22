október 22., szerda

Előd névnap

18°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Felhőből napsütés, majd viharos fordulat – csütörtöki időjárás Komárom-Esztergom vármegyében

Címkék#Oroszlány#Ács#időjárás#Dunántúl

Csütörtökön mozgalmas, változékony időre számíthatunk: a napos délelőttöt estére felhősödés, eső és szél váltja fel. Az időjárás Komárom-Esztergom vármegye területén is frontátvonulással, záporokkal és viharos széllökésekkel jár majd.

Kemma.hu

Az ország nagy részén csütörtökön még több órára kisüt a nap, de estétől markáns frontrendszer éri el a Dunántúlt. Az időjárás Komárom-Esztergom vármegye térségében is ennek hatására változik meg: a délies szél fokozatosan megerősödik, északnyugaton pedig estére viharosság fokozódhat. A hőmérséklet napközben 20-26 fok között alakul, de a tartósan felhős tájakon hűvösebb lehet.

Időjárás Komárom-Esztergom vármegye térségében: változékony arcát mutatja holnap
Időjárás Komárom-Esztergom vármegye térségében: változékony arcát mutatja holnap
Forrás: HungaroMet

Időjárás Komárom-Esztergom vármegye 

Reggel – lassan felszakadozó felhőzet

A HungaroMet előrejelzése szerint reggeli órákban a felhős tájakon fokozatosan csökken a felhőzet, és Komárom-Esztergom vármegyében is többfelé kisüthet a nap. A szél déli, délnyugati irányból megélénkül, de még nem lesz viharos. A levegő 12–15 fok között alakul, néhol párás, ködös lehet a hajnal.

  • Ha korán indulsz útnak, réteges öltözet javasolt – a nap gyorsan melegít, de reggel hűvös lehet.

Délután – napsütés után beborul az ég

Napközben több órára kisüt a nap, különösen a vármegye középső és déli részein. Kellemes, 20–26 fok közötti maximumokra számíthatunk, ám a Dunántúl nyugati és északnyugati tájain – így Komárom környékén – már estefelé beborul az ég. A déli, délnyugati szél megerősödik, és időnként viharos lökések is előfordulhatnak. A hőérzetet a szél csökkenti, ezért délután is érdemes hosszú ujjú ruházatot viselni.

  • Megjegyzés: A tartósan felhős területeken jóval hűvösebb lehet, mint a naposabb dél-dunántúli térségekben.

Este – megérkezik a front, eső és zivatar is lehet

Az esti órákban nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik, amely Komárom-Esztergom vármegyét is eléri. Intenzív eső, helyenként zivatarok kísérhetik a frontot, különösen a vármegye nyugati részén (Komárom, Ács, Oroszlány térsége). A szél viharossá fokozódik, éjfélig több helyen 60–70 km/órás lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet estére 13–15 °C közé csökken.

Délutántól esernyő, esőkabát és vízálló cipő nélkül ne indulj útnak.

Összefoglalás

Csütörtökön Komárom-Esztergom vármegye időjárása igazi őszi arcát mutatja: reggel még napsütés, délután élénk szél, estére pedig eső, zápor, zivatar és lehűlés érkezik. A szél főként a nyugati részeken lehet viharos, a Tatabánya hőmérséklete nappal 25 fok körül tetőzik, éjszaka 13–15 fokra csökken. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu