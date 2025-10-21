október 21., kedd

Mai évfordulók
Borús kezdet, enyhe nappal – így alakul a kedd

A hét második napja felhőkkel indul, de a levegő továbbra is enyhe marad. A mai időjárás nem tartogat nagy meglepetéseket, csak apró változásokat.

Kemma.hu

A keddi nap elején szürke felhők vonulnak át az égen, időnként szitálással. A időjárás továbbra is nyugodt marad, a szél délkeleti irányból élénkülhet meg, miközben a hőmérséklet 14–19 fok között alakul.

Mesébe illő képeken a Cseke-tó őszi arca
A keddi időjárás kellemesebb arcát mutatja
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Változékony keddi időjárás gyenge széllel

Napközben többnyire borongós égbolt jellemzi a napot, estére pedig enyhül az idő, 10 fok körüli értékekkel. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint csapadék csak elszórtan fordulhat elő, komoly lehűlésre nincs kilátás.

Tatabánya időjárása a héten

Az részletes előrejelzés sokakat érdekel, hiszen a következő napokban változékony, de alapvetően enyhe idő várható. Mutatjuk, mire számíthatunk napokra bontva.

 

