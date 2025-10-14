Csökken a hőmérséklet, napsütés helyett felhőket kapunk

A köpönyeg.hu szerint az időjárás délelőtt többnyire borongós, majd délután változóan felhős lesz. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.

Az időjárás hűvösebb és felhősebb lesz mint hétfőn

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Borongós időjárással indítjuk a napot

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint kedden délelőtt az egyre vastagodó magas szintű felhőzet mellett még a legtöbb helyen több-kevesebb szűrt napsütésre lehet számítani, majd délután az ország északkeleti felén már egyre többfelé erősen felhős vagy borult időre van kilátás. A délnyugati megyékben azonban még ekkor is naposabb idő valószínű a fátyolfelhők mellett. Északkeleten, keleten kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.