Időjárás
1 órája
A reggeli hűvös után kellemesen indul a hét
Csendes hétfői reggelre ébred a város, a levegő friss, és lassan életre kelnek az utcák. A mai időjárás nyugodt, derűs hangulatot ígér.
Az ősz közepén minden nap más ritmust hoz, de a hétfő különösen békésnek tűnik. A időjárás most kedvez azoknak, akik a napot kint kezdenék – a köpönyeg.hu előrejelzése szerint nem várható eső, és a hűvös hajnal után fokozatosan enyhül az idő.
Derűs, szeles hétfői időjárás várható
Hajnalban fagypont közeli hőmérsékletre ébredhetünk, délutánra viszont 15 fok köré melegszik a levegő. A szél időnként megélénkülhet, de csapadék továbbra sem valószínű.
Kezdjük a hetet napfénnyel - mutatjuk, mi vár ránk jövőhéten Tatabánya időjárásában.
