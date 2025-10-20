A reggeli hűvös után kellemesen indul a hét

Az ősz közepén minden nap más ritmust hoz, de a hétfő különösen békésnek tűnik. A időjárás most kedvez azoknak, akik a napot kint kezdenék – a köpönyeg.hu előrejelzése szerint nem várható eső, és a hűvös hajnal után fokozatosan enyhül az idő.

A hétfői időjárás a reggeli hűvösebb idő után kellemesen indul

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra



Derűs, szeles hétfői időjárás várható

Hajnalban fagypont közeli hőmérsékletre ébredhetünk, délutánra viszont 15 fok köré melegszik a levegő. A szél időnként megélénkülhet, de csapadék továbbra sem valószínű.

