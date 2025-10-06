október 6., hétfő

Ködös, fagyos reggelre ébredünk, és napközben megélénkül a szél

Címkék#köpönyeg#HungaroMet#időjárás

Hétfőn 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet. Mondjuk milyen időjárás lesz holnap.

A Köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint hétfőn változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős. Reggel ÉK-en ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Colorful autumn leaves with frost. Frosty autumn leaves background ősz, fagy, dér, mínuszok időjárás
A holnapi időjárás reggeli faggyal és köddel érkezik
Forrás:  Getty Images

Fagyos időjárásra ébredhetünk

A HungaroMet szerint a hajnaltól északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, több helyen ki is derülhet az ég. A szélcsendes északkeleti harmadban és a délnyugati tájakon ugyanakkor köd, rétegfelhőzet képződhet a reggeli órákra. Délen, délkeleten (néhol esetleg északkeleten is) még előfordulhat kisebb eső, zápor, majd az éjszaka második felére mindenhol megszűnik a csapadék. Általában északnyugati, nyugati szél lesz a jellemző, melyet néhol élénk, erős lökések kísérhetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, derült, szélvédett északkeleti és délnyugati tájakon fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála

A holnapi időjárásban a köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, a kezdeti kevésbé felhős, naposabb - főleg dunántúli - tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől. Nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő helyenként futó zápor, míg a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet - az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével - nagy területen élénk, olykor erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet.

 

