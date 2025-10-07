október 7., kedd

Amália névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

30 perce

Jeges szélvédőre ébredünk de aztán jön egy nagy fordulat az időjárásban

Címkék#köpönyeg#HungaroMet Zrt#időjárás

A keddi legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható. Mondjuk milyen lesz az időjárás kedden.

Kemma.hu

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint kedden hajnalban a gomolyfelhők feloszlanak, a Dunántúlon is kevesebb felhő várható, de észak felől továbbra is érkeznek kisebb-nagyobb felhőtömbök. Az éjszaka első feléig futó zápor előfordulhat. Hajnalra a szélcsendes, derült helyeken foltokban pára, köd képződik. Az északnyugati szél az ország legnagyobb részén gyengül, helyenként azonban élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a derült, szélcsendes tájakon ennél hidegebb lehet. A keddi reggelre fagy nem várható, de az lehetséges, hogy jeges szélvédőkel találkozunk.

időjárás, jeges szélvédő, fagy, hideg
A reggeli időjárás egyre ködösebb és hidegebb lesz, de a nappalok felmelegednek
Fotó: N.B. / Forrás: 24 Óra

Ilyen lesz a keddi nap

Délelőtt és délután a gomolyfelhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, az ország legnagyobb részén többórás napsütés valószínű. Futó zápor továbbra is előfordulhat az időjárásban. Az északnyugati, északi szél napközben nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható.

A köpönyeg.hu szerint a holnapi időjárás nyugaton borult lesz, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Ez vár ránk a héten még az időjárásban

Ahogyan arról beszámoltunk, a hét második felében egyre jobb időnk lesz. Keddre még csak 15 fokot ígérnek de szerdán és csütörtökön közeledünk a 20 okhoz is majd. Ez lehet a vénasszanyok nyara? Egy szárazabb hétnek nézünk elébe, a frontok hazánktól északabbra vonulhatnak el, nedvesebb léghullámok olykor azért érinthetik a Kárpát-medencét is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu