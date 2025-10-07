Jeges szélvédőre ébredünk de aztán jön egy nagy fordulat az időjárásban

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint kedden hajnalban a gomolyfelhők feloszlanak, a Dunántúlon is kevesebb felhő várható, de észak felől továbbra is érkeznek kisebb-nagyobb felhőtömbök. Az éjszaka első feléig futó zápor előfordulhat. Hajnalra a szélcsendes, derült helyeken foltokban pára, köd képződik. Az északnyugati szél az ország legnagyobb részén gyengül, helyenként azonban élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a derült, szélcsendes tájakon ennél hidegebb lehet. A keddi reggelre fagy nem várható, de az lehetséges, hogy jeges szélvédőkel találkozunk.

A reggeli időjárás egyre ködösebb és hidegebb lesz, de a nappalok felmelegednek

Fotó: N.B. / Forrás: 24 Óra

Ilyen lesz a keddi nap

Délelőtt és délután a gomolyfelhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, az ország legnagyobb részén többórás napsütés valószínű. Futó zápor továbbra is előfordulhat az időjárásban. Az északnyugati, északi szél napközben nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható.

A köpönyeg.hu szerint a holnapi időjárás nyugaton borult lesz, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Ez vár ránk a héten még az időjárásban

Ahogyan arról beszámoltunk, a hét második felében egyre jobb időnk lesz. Keddre még csak 15 fokot ígérnek de szerdán és csütörtökön közeledünk a 20 okhoz is majd. Ez lehet a vénasszanyok nyara? Egy szárazabb hétnek nézünk elébe, a frontok hazánktól északabbra vonulhatnak el, nedvesebb léghullámok olykor azért érinthetik a Kárpát-medencét is.