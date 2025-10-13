1 órája
Változékony idővel indul a hét, gyenge hidegfrontra ébredünk
Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Gyenge hidegfront után ez vár ránk a holnapi időjárásban
A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint hétfőn észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Élénk marad a szél. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Az időjárás szeles és esős lehet
A HungaroMet szerint a holnapi időjárás változóan felhős lesz, mellett általában néhány órára kisüt a nap. Helyenként - főként az északkeleti és esetleg az északnyugati tájakon is - előfordulhat gyenge eső, záporeső. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban hazánk nyugati felén megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.
Megnéztük a napszakos előrejelzést Tatabánya területére is.
Esőre és szélre számíthat hétfőn Tatabánya, ilyen idő érkezik a hét elejére