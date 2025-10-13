Változékony idővel indul a hét, gyenge hidegfrontra ébredünk

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint hétfőn észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Élénk marad a szél. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Hétfői időjárás

Forrás: HungaroMet

Az időjárás szeles és esős lehet

A HungaroMet szerint a holnapi időjárás változóan felhős lesz, mellett általában néhány órára kisüt a nap. Helyenként - főként az északkeleti és esetleg az északnyugati tájakon is - előfordulhat gyenge eső, záporeső. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban hazánk nyugati felén megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

Megnéztük a napszakos előrejelzést Tatabánya területére is.