1 órája
Pokoli időjárás közeleg, kiadták az elsőfokú figyelmeztetést!
Bármikor lecsaphat a vihar Komárom-Esztergom megyében. Október elsején nem ébredtünk szép időjárásra és ez még rosszabbra is fordulhat.
Ahogyan arról beszámoltunk az október igen változatos időjárást hoz, és úgy látszik, hogy már elsején mindent elmoshat a vihar. A HungaroMet citromsárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetést adott ki négy vármegyére köztünk Komárom-Esztergomra is. A figyelmeztető előrejelzést zivatarok miatt adták ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Komárom-Esztergom mellet még Bács-Kiskun, Fejér és Tolna vármegyére van érvényben a vészjelzés.
Milyen időjárásra számíthatunk még a nap folyamán?
A HunagroMet időjárás előrejelzése a délelőttre már beigazolódott és hazánkban több helyen felhős időre ébredtünk. A reggeli köd feloszlása után a egyes helyeken gomolyfelhős, máshol napos időben lesz részünk. Később a gomolyfelhők egyre többfelé összefüggő felhőzetet képezhetnek, ezáltal közepesen vagy erősen felhős időt okozva. Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Dunántúl északnyugati részén és Borsodban erős lökések kísérhetik. A maximum-hőmérséklet 11 és 17 fok között várható. Késő estére 4 és 11 fok közé hűl le a levegő.
A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szerdán észak-, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.
Összességében október elsején a megyében borongós, időnként esős lesz.