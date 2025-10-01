Pokoli időjárás közeleg, kiadták az elsőfokú figyelmeztetést!

Ahogyan arról beszámoltunk az október igen változatos időjárást hoz, és úgy látszik, hogy már elsején mindent elmoshat a vihar. A HungaroMet citromsárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetést adott ki négy vármegyére köztünk Komárom-Esztergomra is. A figyelmeztető előrejelzést zivatarok miatt adták ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Komárom-Esztergom mellet még Bács-Kiskun, Fejér és Tolna vármegyére van érvényben a vészjelzés.

Időjárás: 4 vármegyében kiadták a citromsárga figyelmeztetést

Forrás: HungaroMet

Milyen időjárásra számíthatunk még a nap folyamán?

A HunagroMet időjárás előrejelzése a délelőttre már beigazolódott és hazánkban több helyen felhős időre ébredtünk. A reggeli köd feloszlása után a egyes helyeken gomolyfelhős, máshol napos időben lesz részünk. Később a gomolyfelhők egyre többfelé összefüggő felhőzetet képezhetnek, ezáltal közepesen vagy erősen felhős időt okozva. Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Dunántúl északnyugati részén és Borsodban erős lökések kísérhetik. A maximum-hőmérséklet 11 és 17 fok között várható. Késő estére 4 és 11 fok közé hűl le a levegő.

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szerdán észak-, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.

Összességében október elsején a megyében borongós, időnként esős lesz.