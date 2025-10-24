október 24., péntek

1 órája

Szélvihar és záporok csapnak le, itt a hidegfront

Címkék#viharos szél#eső#időjárás#lehűlés

A pénteki legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul. Elhalad fölöttünk a csapadékzóna, csütörtökről péntekre pedig lehűl az időjárás.

Kemma.hu

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint pénteken a hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok. A nyugati szél főként délelőtt lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

Esővel kezdjük a pénteki időjárást
Esővel kezdjük a pénteki időjárást
Forrás: HungaroMet

Viharos időjárásra számíthatunk

A HungaroMet prognózisa szerint pénteken délelőtt nyugat felől fokozatosan csökken a frontális felhőzet, a csapadékzóna már egyre inkább csak az északkeleti tájakon okozhat egyre gyengébb csapadékot. A front mögött sokfelé kisüt a nap, de délután főként hazánk délnyugati, délire felére ismét masszívabb felhőzet érkezhet, helyenként eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt arrafelé. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, olykor viharos szél lökések kísérik, estére azonban arrafelé is veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

A holnapi időjárás hajnalra délnyugaton köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő várható sok napsütéssel. Helyenként zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 0, +7, délután 13, 18 fok várható.

Napszakokra lebontott komáromi időjárást is megnéztük péntekre. És hát a hajnal nem sok jót fok hozni, de délutánra akár még egy kis napsütést is kaphatunk. A hőmérséklet pedig jókora lehűlést hoz majd.

 

 

 

