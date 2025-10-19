Napos és száraz idő vár ránk vasárnap

Az október 19-i időjárás hűvös, őszi reggellel indul, de a nap folyamán egyre kellemesebb hőmérsékletre számíthatunk. A vasárnapi időjárás ideális lehet szabadtéri programokhoz: a napos időt csak helyenként zavarhatják gomolyfelhők, és csapadék sem várható.

Derült, csapadékmentes időjárás várható október 19-én

Vasárnapi időjárás: napsütés, enyhe szél, csapadék nélkül

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint 2025. október 19-én, vasárnap reggel több helyen lehet gyenge fagy, a hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul. A reggeli órákban pára- és ködfoltok képződhetnek, amelyek a délelőtt folyamán fokozatosan megszűnnek. Napközben napos, derült időre van kilátás, csapadék sehol sem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

A HungaroMet prognózisa is megerősíti: a vasárnapi időjárás többnyire száraz marad, a gyenge szél csak helyenként élénkülhet meg az Alföld keleti részén. A levegőmozgás főként északkeleti irányból érkezik, de nem lesz zavaró. Az északkeleti megyékben időszakosan több lehet a felhő, de ott sem valószínű eső.