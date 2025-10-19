október 19., vasárnap

Nándor névnap

-2°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Napos és száraz idő vár ránk vasárnap

Címkék#csapadék#hőmérséklet#prognózis

Vasárnapra csendes, napos idő körvonalazódik. Az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, csapadék nem várható.

Kemma.hu

Az október 19-i időjárás hűvös, őszi reggellel indul, de a nap folyamán egyre kellemesebb hőmérsékletre számíthatunk. A vasárnapi időjárás ideális lehet szabadtéri programokhoz: a napos időt csak helyenként zavarhatják gomolyfelhők, és csapadék sem várható.

Amusing,Funny,Laughing,Girls,Are,Running,Along,The,Road,With, időjárás, holnapi időjárás,őszi időjárás, ősz
Derült, csapadékmentes időjárás várható október 19-én
Fotó: Maryna_Auramchuk / Forrás:  Shutterstock

Vasárnapi időjárás: napsütés, enyhe szél, csapadék nélkül

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint 2025. október 19-én, vasárnap reggel több helyen lehet gyenge fagy, a hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul. A reggeli órákban pára- és ködfoltok képződhetnek, amelyek a délelőtt folyamán fokozatosan megszűnnek. Napközben napos, derült időre van kilátás, csapadék sehol sem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

A HungaroMet prognózisa is megerősíti: a vasárnapi időjárás többnyire száraz marad, a gyenge szél csak helyenként élénkülhet meg az Alföld keleti részén. A levegőmozgás főként északkeleti irányból érkezik, de nem lesz zavaró. Az északkeleti megyékben időszakosan több lehet a felhő, de ott sem valószínű eső.

Térképen is mutatjuk, miként alakul az időjárás
Térképen is mutatjuk, miként alakul az időjárás
Forrás: HungaroMet

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu