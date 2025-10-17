október 17., péntek

2 órája

Van ahol már mínuszokra ébredhetnek, de nem kell bedőlni a reggeli fagynak

Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 19 fok között várható. Mondjuk milyen lesz pontosan a pénteki időjárás.

A Köpönyeg.hu szerint pénteken észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. 16-17 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Az esti időjárásnál megélénkül az ÉNy-i szél.

15 fok körül lesz a hőmérséklet pénteken vármegyénkben, délután naposabb időjárás jön
Forrás: HungaroMet

Tökéletes őszi időjárás lehet holnap

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint péntek hajnalban az északi országrészben valószínű több felhő, elvétve kisebb csapadék, délen, délnyugaton a kevésbé felhős, derült tájak lehetnek többségében. Elsősorban arrafelé párássá válik a levegő, helyenként köd képződhet. Gyenge marad a légáramlás, sőt a legtöbb helyen szélcsend várható. Kora reggelre a felhős tájakon 5, 9, máshol -2, +4 fok közé csökken a hőmérséklet. Gyenge fagy főleg a Duna-Tisza közén lehet.

Délellőt és délután a pára, köd feloszlik, a legtöbb helyen szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Azonban északon maradhatnak egész nap felhős tájak, de délután már a déli, délkeleti tájakra is érkezhetnek vastagabb felhők, illetve gomolyfelhők is képződnek. Számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 19 fok között várható.

A holnapi időjárás nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz. Majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Elvétve, elsősorban északkeleten eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főkét az Észak-Dunántúl és a főváros tágabb környezetében meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában 5, 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.

A holnapi időjárást Tata térségében részletesen bemutatjuk a hőmérsékletet, a szélviszonyokat és csapadék esélyét is ITT. Segítünk eldönteni milyen ruhát érdemes felvenni, mikor érdemes útnak indulni, és mely szabadtéri programokhoz ideális az idő.

 

