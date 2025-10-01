Őszi fordulat: szeles, hűvös és csapadékos napok jönnek Komárom-Esztergom megyében +videó

Az előttünk álló napokban igazi őszi időjárásra kell készülni Komárom-Esztergom megyében. Csütörtöktől vasárnapig változékony, gyakran szeles és több helyen csapadékos idő kíséri a mindennapokat. Bár időnként előbukkan a nap is, a hajnali fagyok és a hűvös nappali hőmérsékletek emlékeztetnek: végleg búcsút intettünk a vénasszonyok nyarának. Ilyen időt jelez a meteorológiai időjárás előrejelzés Komárom-Esztergom következő napjaira.

Fotó: ju_see / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Időjárás előrejelzés Komárom-Esztergom következő napjaira

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint csütörtökön még többfelé lehet számítani napsütésre, de a gomolyfelhők megjelenése mellett záporok is kialakulhatnak. Az északias szél sokfelé megélénkül, így a 15 fok körüli csúcshőmérséklet jóval hűvösebbnek érződik majd. Reggelre helyenként már talajmenti fagy is előfordulhat.

Pénteken több órára kisüthet a nap, a levegő kissé enyhébbé válik, de a reggeli órákban még fagyos lehet a levegő. Napközben 12–17 fok között alakul a hőmérséklet, ám az élénk szél tovább rontja a hőérzetet. Estefelé ismét megvastagodhat a felhőzet, újabb csapadékhullám előjeleivel.

Szombaton a megye nyugati részein még több lehet a derült időszak, keleten viszont borongósabb lesz az ég. Délutántól mindenhol növekszik a felhőzet, és záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 11–16 fok körül alakul, a délies szél pedig erősödhet, emiatt a szabadban tartózkodóknak számolniuk kell a szélhatással.

Vasárnapra újabb front érkezik. Reggel még sokfelé eshet, majd napközben nyugat felől fokozatosan csökken a csapadék és felszakadozik a felhőzet. A nappali hőmérséklet 16 fok körül tetőzik, de a szél ismét erősen fújhat, helyenként viharos lökésekkel.

Összességében a hét hátralévő részében szinte minden őszi időjárási jelenséggel találkozhatunk Komárom-Esztergom megyében: hajnali fagyokkal, szeles idővel, borongós órákkal és rövid napsütésekkel. Aki szabadtéri programot tervez, érdemes rétegesen öltözködnie, és az esernyőt sem árt magával vinnie. A meteorológusok szerint a változékonyság a következő héten is folytatódhat.