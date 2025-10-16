Marad a változékony őszi idő és a reggeli köd, de megázni nem fogunk

A köpönyeg.hu prognózisa szerint csütörtökön reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időjárásra számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű.

A reggeli időjárás egyre ködösebb és hidegebb lesz, de délután kisüthet a nap

Fotó: N.B. / Forrás: 24 Óra

Ködös lesz az időjárás

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint csütörtökön hajnalban reggelig főként a Dunától keletre lehetnek derült helyek, másutt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hajnalra párássá válik a levegő, a kevésbé felhős helyeken foltokban köd is képződhet. Számottevő csapadék nem lesz. Gyenge marad a légáramlás. Hajnalra általában 3, 9 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lesz.

Délelőtt és délután változó felhőzetre számíthatunk az ország északnyugati harmadán kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12, 18 fok között várható.

A holnapi időjárás hajnalban párás és ködös lesz. Napközben közepesen vagy erősen felhős égre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, +8 fok között várható. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.

Pontosabb napszakokra lebontott előrejelzést is készítettünk, Tatabánya területére. Reggel réteges öltözet javasolt, hiszen hűvös lesz a levegő. Napközben kellemes, enyhe idő várható, így akár szabadtéri programokat is érdemes tervezni. Amiről ITT tudsz tovább olvasni.