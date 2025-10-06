1 órája
Itt a vénasszonyok nyara, elbúcsúzhatunk a fagytól egy időre
Hideg esős idővel kezdtük a hetet, de a hét második felében felében felmelegszik az idő. Mondjuk milyen időjárásra kell készülnöd csütörtökig.
Egy szárazabb hétnek nézünk elébe, a frontok hazánktól északabbra vonulhatnak el, nedvesebb léghullámok olykor azért érinthetik a Kárpát-medencét is – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán. Inkább csak helyenként alakulhat ki esős, záporesős időjárás. A hőmérséklet napról napra kissé emelkedik, a jövő hét második felében már a sokévi átlag köré melegedhet a levegő, döntően 15 és 20 fok között alakulhat a csúcsérték.
Egyre melegebb lesz az időjárás
A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint kedden nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Szerdán délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.
Csütörtökön a reggeli köd feloszlását követően gyakran borongós égkép ígérkezik, helyenként záporral. A maximumérték 19 fok körül alakul, az északnyugati szél többfelé élénk marad.
A HungaroMet szerint a holnapi időjárás gomolyfelhős lesz de az ország legnagyobb részén többórás napsütés valószínű. Futó zápor továbbra is előfordulhat. Az északnyugati, északi szél napközben nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható.
Szerdán hajnalban párás lesz a levegő, ködfoltok is előfordulhatnak. Ezek feloszlását követően napos, gomolyfelhős idő várható. A keleti határszélen lehet lehet időszakosan több felhő az égen. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet élénk, az Alföldön olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 9 fok között valószínű, de a szélvédett északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
Csütörtökön a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Kevés helyen eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3, 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 20 fok között alakul.
Időjárás Tatabánya területén is egyre jobb lesz keddre még 15 fokot mutatnak de szerdára és csütörtökre már 17 fokot jeleznek.
A rövidebb nappalok és a borongós időjárás komoly változást hoznak a közlekedésben. A sötétedés minden közlekedőt érint, ezért fontos a fokozott óvatosság az utakon. Idén hamarabb érkezik a váltás. Sokan nem is gondolnák, hogy az óraátállítás mennyire összekapcsolódik az időjárás és a mindennapok ritmusának változásával.
Egyre korábban sötétedik, ezekre figyelj, hogy Te is biztonságban hazaérj!
Az ősz beköszöntével gyakran halljuk a kifejezést: „megérkezett a vénasszonyok nyara”. Ez a rövid, napfényes, derűs időszak szinte minden évben felbukkan, és sokak számára a legszebb része az évszaknak. De vajon honnan származik ez a különös elnevezés, és mi köze a pókhálókhoz, az idősebb asszonyokhoz vagy éppen az időjárás szeszélyeihez?
Miért hívjuk vénasszonyok nyarának az őszt? - Néprajzi és időjárási magyarázatok