Itt a vénasszonyok nyara, elbúcsúzhatunk a fagytól egy időre

Egy szárazabb hétnek nézünk elébe, a frontok hazánktól északabbra vonulhatnak el, nedvesebb léghullámok olykor azért érinthetik a Kárpát-medencét is – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán. Inkább csak helyenként alakulhat ki esős, záporesős időjárás. A hőmérséklet napról napra kissé emelkedik, a jövő hét második felében már a sokévi átlag köré melegedhet a levegő, döntően 15 és 20 fok között alakulhat a csúcsérték.

A reggeli időjárás egyre ködösebb és hidegebb lesz, de a nappalok felmelegednek

Fotó: N.B. / Forrás: 24 Óra

Egyre melegebb lesz az időjárás

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint kedden nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Csütörtökön a reggeli köd feloszlását követően gyakran borongós égkép ígérkezik, helyenként záporral. A maximumérték 19 fok körül alakul, az északnyugati szél többfelé élénk marad.

A HungaroMet szerint a holnapi időjárás gomolyfelhős lesz de az ország legnagyobb részén többórás napsütés valószínű. Futó zápor továbbra is előfordulhat. Az északnyugati, északi szél napközben nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható.

Szerdán hajnalban párás lesz a levegő, ködfoltok is előfordulhatnak. Ezek feloszlását követően napos, gomolyfelhős idő várható. A keleti határszélen lehet lehet időszakosan több felhő az égen. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet élénk, az Alföldön olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 9 fok között valószínű, de a szélvédett északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Csütörtökön a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Kevés helyen eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3, 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 20 fok között alakul.