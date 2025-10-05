október 5., vasárnap

Zivatar és viharos szél csap le ránk hétfőn, így indul a hetünk

Ködös felhős reggelek, majd zápor és viharos szél jöhet. Mondjuk milyen időjárásra kell felkészülnünk a hét elején.

Kemma.hu

Vasárnap felhős esős időjárásra ébredtünk, és úgy néz ki a hétfői napunk sem lesz más. Keddig az idő leginkább a nyirkos, őszi arcát mutatja. Van ahol erős viharos szél is lehet. Reggelente pedig egyre jobban kell figyelnünk.

időjárás
Viharos szelet és záport is hozhat a holnapi időjárás
Forrás:  Getty Images

Ilyen időjárással indítjuk a hetet

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint a köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, a kezdeti kevésbé felhős, naposabb - főleg dunántúli - tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől. Nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő helyenként futó zápor, míg a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet - az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével - nagy területen élénk, olykor erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet.

A köpönyeg.hu szerint a holnapi időjárás változóan felhős lesz. Délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős. Reggel ÉK-en ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

A biztonság szempontjából kulcsfontosságú a megfelelő világítás. A modern autókban alapfelszereltség a nappali menetfény, ami megkönnyíti a járművek észlelhetőségét. Ám nem minden helyzetben elegendő. Esőben, ködben vagy alagútban, kötelező a tompított fényszóró használata.

Ezen a héten jöhet a vénasszonyok nyara? Az ősz beköszöntével gyakran halljuk a kifejezést: „megérkezett a vénasszonyok nyara”. Ez a rövid, napfényes, derűs időszak szinte minden évben felbukkan, és sokak számára a legszebb része az évszaknak.

 

