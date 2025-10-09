Napos időre számíthatunk csütörtökön, de záporok is érkezhetnek

Az időjárás előrejelzése szerint szeptember 11-én rövidebb-másabb időre kisüt a nap, ugyanakkor néhány helyen várható záporeső is — vegyük sorra, mire számíthatunk.

Viharos szelet és záport is hozhat a holnapi időjárás

Csütörtöki időjárás

A Köpönyeg.hu alapján csütörtökön a felhős reggeli órákat követően fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és délután már több órás napsütésre is lehet számítani. A hőmérséklet hajnalban 9–12 °C körül alakul, délután viszont 21–24 °C körül emelkedik.

A HungaroMet szerint a délutáni órákban néhol kialakulhat zápor vagy helyi zivatar, főként a nyugati és északi tájakon. A légmozgás mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmeneti lökések előfordulhatnak.

Összegzés

Csütörtökön vegyes idő vár ránk: reggel borultabb, délután viszont napos idő várható, de helyenként záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 21 és 24 °C között alakul, és zivatarok idején átmeneti szélrohamok sem kizártak.