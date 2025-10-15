október 15., szerda

35 perce

Változékony időjárás jön: zápor, napsütés, köd minden lesz

A szerdai legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Köd, eső, felhők és napsütés a szerdai időjárás mindent ígér.

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint szerdán egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Köddel és esővel kezdhetjük az időjárást

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szerdán eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.

A holnapi időjárás hasonló lesz, reggel ködfoltok képződnek, melyek megszűnése után változóan felhős idő valószínű, csapadék nélkül. 14-15 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Pontosabb, napszakokra lebontott időjárás előrejelzésünket ITT tudod elolvasni.

 

