Változékony időjárás jön: zápor, napsütés, köd minden lesz

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint szerdán egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

A szerdai időjárás már nem fog olyan jó időt hozni

Forrás: HungaroMet

Köddel és esővel kezdhetjük az időjárást

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szerdán eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.

A holnapi időjárás hasonló lesz, reggel ködfoltok képződnek, melyek megszűnése után változóan felhős idő valószínű, csapadék nélkül. 14-15 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

