Csütörtöki időjárás: napsütés, szél és eső váltja egymást

Reggel még többfelé borongós, párás lesz az idő, de délelőttre fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és néhány órára a nap is kisüthet. A HungaroMet előrejelzése szerint a déli, délnyugati szél több helyen megerősödik, a hőmérséklet 20–25 °C között tetőzik. Estére nyugat felől újabb felhősödés és eső érkezik, helyenként zivatar sem kizárt. Az időjárás ezzel együtt fokozatosan hűvösebbé válik.

Komárom-Esztergom vármegye időjárása változékony arcát mutatja holnap

Forrás: HungaroMet

Változékony időjárás jellemzi a napot

A nap második felében a front hatására erőteljes felhősödés és csapadék várható. A szél nyugaton viharossá fokozódhat, keletebbre élénk marad. Estére 13–15 °C-ra hűl a levegő, az időjárás pedig egyre inkább őszi arcát mutatja: a hét hátralévő részében is marad a szeles, változékony idő.

A fronthatás számos ember életét keseríti meg. Az ország háziorvosa elmondja, hogyan védekezhetünk ez ellen.

A frontérzékenység tünetei

ingerlékenység,

migrén,

fejfájás,

vérnyomás-ingadozás és

az aluszékonyság is



