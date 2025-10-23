56 perce
Csütörtöki időjárás: napsütés, szél és eső váltja egymást
Csütörtökön változékony, mozgalmas napra készülhetünk: a napsütést gyorsan váltják a felhők és a záporok. Az időjárás az ország nagy részén frontátvonulással és erősödő széllel alakul.
Reggel még többfelé borongós, párás lesz az idő, de délelőttre fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és néhány órára a nap is kisüthet. A HungaroMet előrejelzése szerint a déli, délnyugati szél több helyen megerősödik, a hőmérséklet 20–25 °C között tetőzik. Estére nyugat felől újabb felhősödés és eső érkezik, helyenként zivatar sem kizárt. Az időjárás ezzel együtt fokozatosan hűvösebbé válik.
Változékony időjárás jellemzi a napot
A nap második felében a front hatására erőteljes felhősödés és csapadék várható. A szél nyugaton viharossá fokozódhat, keletebbre élénk marad. Estére 13–15 °C-ra hűl a levegő, az időjárás pedig egyre inkább őszi arcát mutatja: a hét hátralévő részében is marad a szeles, változékony idő.
A fronthatás számos ember életét keseríti meg. Az ország háziorvosa elmondja, hogyan védekezhetünk ez ellen.
A frontérzékenység tünetei
- ingerlékenység,
- migrén,
- fejfájás,
- vérnyomás-ingadozás és
- az aluszékonyság is