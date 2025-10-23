október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

11°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

47 perce

Csütörtöki időjárás: napsütés, szél és eső váltja egymást

Címkék#október#csütörtök#időjárás#reggel

Csütörtökön változékony, mozgalmas napra készülhetünk: a napsütést gyorsan váltják a felhők és a záporok. Az időjárás az ország nagy részén frontátvonulással és erősödő széllel alakul.

Kemma.hu

Reggel még többfelé borongós, párás lesz az idő, de délelőttre fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és néhány órára a nap is kisüthet. A HungaroMet előrejelzése szerint a déli, délnyugati szél több helyen megerősödik, a hőmérséklet 20–25 °C között tetőzik. Estére nyugat felől újabb felhősödés és eső érkezik, helyenként zivatar sem kizárt. Az időjárás ezzel együtt fokozatosan hűvösebbé válik.

Komárom-Esztergom vármegye időjárása változékony arcát mutatja holnap
Komárom-Esztergom vármegye időjárása változékony arcát mutatja holnap
Forrás: HungaroMet

Változékony időjárás jellemzi a napot

A nap második felében a front hatására erőteljes felhősödés és csapadék várható. A szél nyugaton viharossá fokozódhat, keletebbre élénk marad. Estére 13–15 °C-ra hűl a levegő, az időjárás pedig egyre inkább őszi arcát mutatja: a hét hátralévő részében is marad a szeles, változékony idő.

A fronthatás számos ember életét keseríti meg. Az ország háziorvosa elmondja, hogyan védekezhetünk ez ellen.

A frontérzékenység tünetei

  • ingerlékenység,
  • migrén,
  • fejfájás, 
  • vérnyomás-ingadozás és 
  • az aluszékonyság is


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu