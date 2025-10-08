Derűs csütörtök: igazi októberi idő várható Tatabányán

Holnap, október 9-én nyugodt, őszi napra készülhetünk Tatabányán. A holnapi időjárás Tatabánya térségében jellemzően felhős lesz, de több órára kisüthet a nap. Az OMSZ előrejelzése szerint a nap első felében még hűvös, nyirkos levegő jellemzi a várost, reggel 7–8 fok körüli értékekkel. A Köpönyeg adatai szerint a nappali maximum 15–16 fok körül alakulhat, szélből pedig csak mérsékelt, nyugati irányú légmozgásra kell számítani.

A holnapi időjárás Tatabánya térségében száraz, nyugodt napot ígér

Forrás: pexels.hu

Országos időjárási helyzet

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szárazabb napok következnek, a frontok pedig elkerülik térségünket – írta a HungaroMet. A Köpönyeg szerint kedden még borultabb, hűvösebb idő volt jellemző, de a hét közepére fokozatosan melegszik a levegő. A hőmérséklet a legtöbb helyen elérheti a 17 fokot is, így a hét második felében már igazi kora őszi idő várható.