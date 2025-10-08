2 órája
Derűs csütörtök: igazi októberi idő várható Tatabányán
Október 9-én Tatabányán igazi őszi napra készülhetünk: hűvös reggel, enyhe délután és derűs hangulat vár. A holnapi időjárás Tatabánya térségében csapadékmentes lesz, és több órára kisüthet a nap is.
Holnap, október 9-én nyugodt, őszi napra készülhetünk Tatabányán. A holnapi időjárás Tatabánya térségében jellemzően felhős lesz, de több órára kisüthet a nap. Az OMSZ előrejelzése szerint a nap első felében még hűvös, nyirkos levegő jellemzi a várost, reggel 7–8 fok körüli értékekkel. A Köpönyeg adatai szerint a nappali maximum 15–16 fok körül alakulhat, szélből pedig csak mérsékelt, nyugati irányú légmozgásra kell számítani.
Országos időjárási helyzet
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szárazabb napok következnek, a frontok pedig elkerülik térségünket – írta a HungaroMet. A Köpönyeg szerint kedden még borultabb, hűvösebb idő volt jellemző, de a hét közepére fokozatosan melegszik a levegő. A hőmérséklet a legtöbb helyen elérheti a 17 fokot is, így a hét második felében már igazi kora őszi idő várható.
Itt a vénasszonyok nyara, elbúcsúzhatunk a fagytól egy időre
Mit hoz a holnapi időjárás Tatabánya térségében?
A korai órákban helyenként gyenge köd képződhet, ami azonban gyorsan feloszlik a nap első felében. Dél körül már kellemesebb, szárazabb időre lehet számítani. A Tatabánya hőmérséklet délutánra 15 fok fölé emelkedik, a szél kissé megélénkül, de viharos lökésekre nincs esély. Az Időkép radaradatai és a Rainviewer csapadéktérképe alapján csapadékzóna nem közelíti meg a várost, így jó eséllyel teljesen száraz napra számíthatunk.
Este fokozatos lehűlés, szélfordulással
Késő estére 9–10 fok környékére hűl vissza a levegő, a szél északnyugatira fordul, de továbbra is mérsékelt marad. A meteorológusok szerint frontátvonulás nem várható, és az éjszaka sem hoz számottevő csapadékot. A város környékén inkább a hűvös, párás levegő lesz a jellemző.
Tippek a csütörtöki napra
- Reggel öltözz rétegesen: a hűvös levegőben jól jön egy kabát vagy melegebb pulóver.
- Napközben egy könnyű felső is elég, de a szél miatt ne hagyd otthon a dzsekit.
- Délután érdemes kihasználni a száraz időt, hiszen kirándulásra, sétára is alkalmas lesz az időjárás Tatabánya térségében.
Összegzés
Tatabányán holnap nyugodt, száraz, mérsékelten felhős idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 15–16 °C körül alakul, este 9–10 fokra hűl le a levegő. Szélből kevés, esőből pedig semennyi sem valószínű.