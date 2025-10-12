1 órája
Esőre és szélre számíthat hétfőn Tatabánya, ilyen idő érkezik a hét elejére
Mondjuk milyen idő lesz október 12-én hétfőn. A holnapi időjárás Tatabánya térségében egy kisebb hidegfront után hozhat élénk szelet, záporokat de a délutáni hőmérséklet már 20 fok körül lesz.
Megnéztük milyen lesz az idő a következő hét elején. A holnapi időjárás Tatabánya területén hasonló marad a vasárnapi hoz, több helyen felhős les, de néha kisüthet a nap. Helyenként északnyugati előfordulhat gyenge eső, záporeső. A köpönyeg.hu szerint észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Élénk marad a szél. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
A holnapi időjárás
Az előrejelzés 2025. október 12-én 16:30-kor készült.
A HungaroMet prognózisa szerint a hőmérséklet tatabányán a hét folyamán egyre hidegebb lesz. Estére nagyobb területen kiderül az ég, majd az éjszaka második felében észak felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, melyekből északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. Az északnyugati szél főként az Észak-Dunántúlon élénk, másutt jellemzően mérsékelt vagy gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Délelőtt és délután a változó mennyiségű felhőzet mellett általában néhány órára kisüt a nap. Helyenként - főként az északkeleti és esetleg az északnyugati tájakon is - előfordulhat gyenge eső, záporeső. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban hazánk nyugati felén megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.
Napszakos előrejelzés Tatabánya területére
Hétfő reggel és délelőtt:
- A hétfő hajnali hőmérséklet 5–12 fok között lesz
- élénk és mérsékelt széllökések
- kora reggeli órákban északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső
Hétfő délután:
- Tatabánya hőmérséklete délután 17 fok körül lesz
- Előfordulhat gyenge eső, záporeső
- A szél nyugat felé megélénkül
Hétfő este és éjszaka:
- Az esti hőmérséklet Tatabánya területén 10 fok körül lesz
- Mérsékelt északnyugati szél, a maximális széllökés 14 kilométer/ óra lesz
Összefoglalás
Tatabányán holnap egy gyenge hidegfront miatt, előfordulhat kisebb csapadék is. A szél nyugat felé feltámad, de még nem kell fagy miatt aggódnunk. A Kemma.hu minden hajnalban és délután elhozza a legfrissebb időjárás előrejelzések. Ha figyelmeztetés vagy riasztás van érvénybe arról is beszámolunk.