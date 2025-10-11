Kabát vagy napszemüveg? Mutatjuk, milyen lesz az idő holnap Tatabányán!

A helyi lakosoknak gyakran fontos, hogy pontos képet kapjanak a következő nap időjárásáról, hiszen már reggel eldőlhet, milyen ruhát érdemes felvenni vagy tervezhetünk-e kültéri programot. A holnapi időjárás Tatabánya témájában készült előrejelzésünk célja, hogy megbízható információt adjon az egész napos viszonyokról.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Tatabánya térségében

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

A koponyeg.hu előrejelzése szerint Tatabányán változékony, felhős-napos idő vár ránk. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet 7 fok, míg a legmagasabb 20 fok körül alakul.

Az időjárás előrejelzés október 11-én 14:00-kor készült.

Általános holnapi időjárás Tatabánya térségében

A HungaroMet prognózisa szerint Tatabánya hőmérséklete kedvezően alakul a hét utolsó napján. Tovább vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de maradhatnak felhősebb vidékek. A szélcsendes területeken párásság, helyenként átmeneti köd előfordulhat. Főként az északkeleti országrészben gyenge csapadék nem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Napközben aztán a keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel - előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Kisebb eső az északkeleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.

Előrejelzés Tatabánya, napszakra lebontva

Vasárnap reggel, délelőtt

Hőmérséklet: körülbelül 7–12 fok

Lehetséges kialakuló pára vagy alacsony köd, különösen mélyebb völgyekben

Szél gyengébb, fokozatosan élénkül az északnyugati irány

Tanács: A korai órákban réteges öltözet ajánlott, köd esetén óvatos közlekedés ajánlott.

Vasárnap délután

Hőmérséklet-csúcs: 16–20 fok körül

A napos és felhős időszakok váltakoznak, nagyobb napsütés is előfordulhat

A szél egyre élénkebb lesz

Vasárnap este

Hőmérséklet lassú csökkenése: 11–14 fok

Szél fokozatosan mérséklődhet, de marad északnyugati irány

Csapadék esélye kicsi, de kisebb sáv alakíthat ki gyenge esőt

Tippek, tanácsok vasárnapra

Reggel viselj réteges ruházatot, hogy könnyen tudj igazodni a hőmérséklet-változásokhoz.

Délután választhatsz könnyebb felsőt, de a szél miatt egy vékony szélkabát jól jöhet.

Késő estére javasolt valamilyen melegebb réteg, hiszen a levegő hűvösödik.

Az idő váltakozó lehet, így mindig jó ötlet, ha van nálad vékony eső- vagy széldzseki is.

Összegzés

Tatabányán holnap, azaz október 12-én, vasárnap változékony, részben felhős idő várható, de számottevő eső várhatóan elkerüli a régiót. A hőmérséklet délután elérheti a 16–18 fokot, este pedig 11–14 fok körül alakul. Élénk, helyenként erős északnyugati szél lehet jelen.

