október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Kabát vagy napszemüveg? Mutatjuk, milyen lesz az idő holnap Tatabányán!

Címkék#HungaroMet#hőmérséklet délután#előrejelzés#időjárás

Mutatjuk, mire számíthatnak a tatabányai és környékbeli lakosok holnap, október 12-én. Összefoglaljuk a hőmérsékletet, csapadék esélyét, szélviszonyokat és a fronthelyzetet. Ilyen lesz a holnapi időjárás Tatabánya térségében.

Milány Botond

A helyi lakosoknak gyakran fontos, hogy pontos képet kapjanak a következő nap időjárásáról, hiszen már reggel eldőlhet, milyen ruhát érdemes felvenni vagy tervezhetünk-e kültéri programot. A holnapi időjárás Tatabánya témájában készült előrejelzésünk célja, hogy megbízható információt adjon az egész napos viszonyokról. 

A Turul madár felújítása megkezdődik, Tatabánya, időjárás, Ilyen lesz a holnapi időjárás Tatabánya térségében
Ilyen lesz a holnapi időjárás Tatabánya térségében
Fotó: Zetovics Mario / Forrás:  24 Óra

A koponyeg.hu előrejelzése szerint Tatabányán változékony, felhős-napos idő vár ránk. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet 7 fok, míg a legmagasabb 20 fok körül alakul.

Az időjárás előrejelzés október 11-én 14:00-kor készült.

Általános holnapi időjárás Tatabánya térségében

A HungaroMet prognózisa szerint Tatabánya hőmérséklete kedvezően alakul a hét utolsó napján. Tovább vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de maradhatnak felhősebb vidékek. A szélcsendes területeken párásság, helyenként átmeneti köd előfordulhat. Főként az északkeleti országrészben gyenge csapadék nem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Napközben aztán a keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel - előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Kisebb eső az északkeleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.

Előrejelzés Tatabánya, napszakra lebontva

Vasárnap reggel, délelőtt

  • Hőmérséklet: körülbelül 7–12 fok
  • Lehetséges kialakuló pára vagy alacsony köd, különösen mélyebb völgyekben
  • Szél gyengébb, fokozatosan élénkül az északnyugati irány

Tanács: A korai órákban réteges öltözet ajánlott, köd esetén óvatos közlekedés ajánlott.

Vasárnap délután

  • Hőmérséklet-csúcs: 16–20 fok körül
  • A napos és felhős időszakok váltakoznak, nagyobb napsütés is előfordulhat
  • A szél egyre élénkebb lesz

Vasárnap este

  • Hőmérséklet lassú csökkenése: 11–14 fok
  • Szél fokozatosan mérséklődhet, de marad északnyugati irány
  • Csapadék esélye kicsi, de kisebb sáv alakíthat ki gyenge esőt

Tippek, tanácsok vasárnapra

  • Reggel viselj réteges ruházatot, hogy könnyen tudj igazodni a hőmérséklet-változásokhoz.
  • Délután választhatsz könnyebb felsőt, de a szél miatt egy vékony szélkabát jól jöhet.
  • Késő estére javasolt valamilyen melegebb réteg, hiszen a levegő hűvösödik.
  • Az idő váltakozó lehet, így mindig jó ötlet, ha van nálad vékony eső- vagy széldzseki is.

Összegzés

Tatabányán holnap, azaz október 12-én, vasárnap változékony, részben felhős idő várható, de számottevő eső várhatóan elkerüli a régiót. A hőmérséklet délután elérheti a 16–18 fokot, este pedig 11–14 fok körül alakul. Élénk, helyenként erős északnyugati szél lehet jelen.

Kövess minket, hogy mindig friss és pontos időjárási előrejelzéseid legyenek!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu