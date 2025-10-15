42 perce
Napos, de hűvös csütörtök elé nézünk Tatabányán
Október 16-án Tatabányán igazi őszi hangulatban indul a nap: hűvös reggelre és napsütéses délutánra számíthatunk. A holnapi időjárás Tatabánya térségében frontmentes, nyugodt időt ígér, így csapadékra nem kell számítani.
A holnapi időjárás Tatabánya környékén derült, nyugodt, őszi napot ígér. Az OMSZ szerint a reggeli órákban 6–7 °C várható, napközben viszont 15–16 °C körüli maximumra melegszik a levegő. A Köpönyeg adatai alapján csapadék nem várható, a Rainviewer térképe is tiszta égboltot mutat a város felett. A szél gyenge, északnyugati irányból fújhat.
Az előrejelzés 2025. október 15-én, 16:30-kor készült.
Mit hoz a holnapi időjárás Tatabánya térségében?
A korai órákban a város környékén párásság, helyenként gyenge köd is kialakulhat, ami gyorsan oszlik. A nap folyamán a Tatabánya hőmérséklet 15–16 fokig emelkedik, délutánra több órás napsütés várható. A csütörtöki időjárás Tatabányán így ideálisnak ígérkezik szabadtéri programokhoz, hiszen a napos őszi idő Tatabányán stabil, frontmentes és kellemes lesz. A meteorológusok szerint továbbra is anticiklonális hatások uralkodnak, front nem közelíti meg a térséget.
Estére lehűlés, de továbbra is nyugodt idő
Késő délutánra 9–10 fok köré hűl vissza a levegő, a szél alig érezhető marad. A HungaroMet előrejelzése szerint az este és az éjszaka is derűs, csapadékmentes idővel telik, így nyugodt zárása lesz a napnak. A Tatabánya időjárás előrejelzés a pénteki napra is stabil időt mutat, változás nélkül.
Hasznos tanácsok a csütörtöki napra
- Reggel réteges öltözet javasolt, hiszen hűvös lesz a levegő
- Napközben kellemes, enyhe idő várható, így akár szabadtéri programokat is érdemes tervezni
- Este gyors lehűlésre számítsunk, ezért ne hagyjuk otthon a kabátot
- Aki autóval indul korán, számítson reggeli párafoltokra a város környékén
Összegzés
A holnapi időjárás Tatabánya térségében kiegyensúlyozott, száraz őszi napot hoz. A reggel hűvösen indul, délután 15–16 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére pedig 9 fok körülire hűl. Csapadékmentes idő Tatabányán várható, a szél gyenge marad, így nyugodt, napos csütörtök vár a tatabányaiakra.