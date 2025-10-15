Napos, de hűvös csütörtök elé nézünk Tatabányán

A holnapi időjárás Tatabánya környékén derült, nyugodt, őszi napot ígér. Az OMSZ szerint a reggeli órákban 6–7 °C várható, napközben viszont 15–16 °C körüli maximumra melegszik a levegő. A Köpönyeg adatai alapján csapadék nem várható, a Rainviewer térképe is tiszta égboltot mutat a város felett. A szél gyenge, északnyugati irányból fújhat.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Tatabánya térségében

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

Az előrejelzés 2025. október 15-én, 16:30-kor készült.

Mit hoz a holnapi időjárás Tatabánya térségében?

A korai órákban a város környékén párásság, helyenként gyenge köd is kialakulhat, ami gyorsan oszlik. A nap folyamán a Tatabánya hőmérséklet 15–16 fokig emelkedik, délutánra több órás napsütés várható. A csütörtöki időjárás Tatabányán így ideálisnak ígérkezik szabadtéri programokhoz, hiszen a napos őszi idő Tatabányán stabil, frontmentes és kellemes lesz. A meteorológusok szerint továbbra is anticiklonális hatások uralkodnak, front nem közelíti meg a térséget.